Amici: Marco Carta convolerà presto a nozze (Di sabato 5 dicembre 2020) Nella puntata di Verissimo che andrà in onda questo pomeriggio, 5 Dicembre, su Canale 5, come ogni Sabato, il protagonista sarà Marco Carta. Il cantante, che ha partecipato ad una delle prime edizioni di Amici, vincendo poi qualche anno dopo anche il Festival di Sanremo, farà un annuncio davvero speciale! L’ANNUNCIO DI Marco Carta A L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Nella puntata di Verissimo che andrà in onda questo pomeriggio, 5 Dicembre, su Canale 5, come ogni Sabato, il protagonista sarà. Il cantante, che ha partecipato ad una delle prime edizioni di, vincendo poi qualche anno dopo anche il Festival di Sanremo, farà un annuncio davvero speciale! L’ANNUNCIO DIA L'articolo

Giulia2323 : RT @AriSolosamp: @Marco_Samp @Giulia2323 @Chantalmiao @Emma84310382 @CorsampAlive @_smpdr @Anitasamp2 @AnnitaLorefice Buongiorno Marco e bu… - siwel44it : @Marco_antifa L'ho mandato ieri in una chat di amici, è da ieri che ne stanno discutendo ?? - AriSolosamp : @Marco_Samp @Giulia2323 @Chantalmiao @Emma84310382 @CorsampAlive @_smpdr @Anitasamp2 @AnnitaLorefice Buongiorno Mar… - juliettegp : @paolobok @Ty_il_nano ?????? temo di no! La domanda era per un solo personaggio, altrimenti io non avrei avuto dubbi:… - justrooxyWords_ : RT @frasidilauro: E gli amici miei, che avevano ragione... “Te fa' finì in prigione. È questione de ore”, dicevano. E quel Marco, che fa il… -