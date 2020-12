Activision Blizzard fa causa a Netflix per l'assunzione "illegale" di uno dei suoi dirigenti (Di sabato 5 dicembre 2020) Activision torna in tribunale, ma questa volta non c'entrano microtransazioni, giochi, stipendi o licenziamenti. Non è nemmeno al banco degli imputati, perché stavolta è lei ad accusare qualcuno, niente meno che Netflix. Secondo quanto riportato da Deadline, Netflix avrebbe "fregato" un importante dirigente di Activision, il suo CFO Spencer Newmann, prima che il suo contratto con la compagnia videoludica fosse effettivamente terminato. Per questo motivo, pochi giorni fa, Activision ha sporto denuncia presso la Corte Suprema della California. Il termine per definire questa mossa è "Employee poaching" ovvero il "bracconaggio degli impiegati": un fenomeno che accade quando una compagnia assume gli impiegati di un concorrente per indebolirla. Questo vale sia per la semplice forza lavoro, sia per i ... Leggi su eurogamer (Di sabato 5 dicembre 2020)torna in tribunale, ma questa volta non c'entrano microtransazioni, giochi, stipendi o licenziamenti. Non è nemmeno al banco degli imputati, perché stavolta è lei ad accusare qualcuno, niente meno che. Secondo quanto riportato da Deadline,avrebbe "fregato" un importante dirigente di, il suo CFO Spencer Newmann, prima che il suo contratto con la compagnia videoludica fosse effettivamente terminato. Per questo motivo, pochi giorni fa,ha sporto denuncia presso la Corte Suprema della California. Il termine per definire questa mossa è "Employee poaching" ovvero il "bracconaggio degli impiegati": un fenomeno che accade quando una compagnia assume gli impiegati di un concorrente per indebolirla. Questo vale sia per la semplice forza lavoro, sia per i ...

Eurogamer_it : #ActivisionBlizzard fa causa a #Netflix per l'assunzione 'illegale' di uno dei suoi dirigenti. - NoviyeModel : RT @TGMesports: Troppi costi: Le franchigie della @overwatchleague e @CODLeague chiedono una riduzione della tassa di franchigia ad @Activi… - TGMesports : Troppi costi: Le franchigie della @overwatchleague e @CODLeague chiedono una riduzione della tassa di franchigia ad… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #8: Call of Duty: Modern Warfare - Xbox One editore Activision Blizzard EUR 5… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #9: Call of Duty: Modern Warfare - Xbox One editore Activision Blizzard EUR 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Activision Blizzard Netflix, Activision Blizzard fa causa al colosso dello streaming: ecco cosa è successo Everyeye Cinema Activision fa causa a Netflix, richiesta un’ingiunzione e danni punitivi

Secondo quanto emerso da un recente rapporto, Activision avrebbe indetto una causa contro Netflix per aver assunto illegalmente Spencer Neumann.

Netflix, Activision Blizzard fa causa al colosso dello streaming: ecco cosa è successo

La casa di Call of Duty ha citato Netflix per aver contattato illegalmente uno dei dirigenti più importanti della compagnia.

Secondo quanto emerso da un recente rapporto, Activision avrebbe indetto una causa contro Netflix per aver assunto illegalmente Spencer Neumann.La casa di Call of Duty ha citato Netflix per aver contattato illegalmente uno dei dirigenti più importanti della compagnia.