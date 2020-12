Ziliani e la Juventus: «La procura Figc apre un fascicolo sulla Procura di Perugia» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Su Twitter, dopo le notizie da Perugia relative all’indagine della Procura della Repubblica sulla Juventus – indagati Paratici e due l’ufficio legale del club, due avvocati – il giornalista Paolo Ziliani si è scatenato su Twitter. Ziliani è una voce pressoché isolata nel denunciare quel che tutti vedono, a proposito della Juve, ma ignorano continuando a girarsi dall’altra parte. Qui un po’ di suoi tweet. Ce n’è un altro meraviglioso, ovviamente ironico, e lo riportiamo qui: + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + Dopo la notizia dell’inserimento di #Paratici e dell’avv. Chiappero tra gli indagati del caso #Suarez, la Procura Figc ha aperto un fascicolo sulla ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) Su Twitter, dopo le notizie darelative all’indagine delladella Repubblica– indagati Paratici e due l’ufficio legale del club, due avvocati – il giornalista Paolosi è scatenato su Twitter.è una voce pressoché isolata nel denunciare quel che tutti vedono, a proposito della Juve, ma ignorano continuando a girarsi dall’altra parte. Qui un po’ di suoi tweet. Ce n’è un altro meraviglioso, ovviamente ironico, e lo riportiamo qui: + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + Dopo la notizia dell’inserimento di #Paratici e dell’avv. Chiappero tra gli indagati del caso #Suarez, laha aperto un...

napolista : Ziliani e la Juventus: «La procura Figc apre un fascicolo sulla Procura di Perugia» Su Twitter l'ironia del giorna… - MondoNapoli : Ziliani: “Caso Suarez? In un altro Paese la Juve sarebbe stata penalizzata” - - Marco25102228 : @Federicojasmine @ZZiliani Non insultiamo sul personale che non c’entra nulla. Entriamo nel merito. Perché qui abbi… - el_rogue : RT @napolista: Caso #SuarezJuventus, una telecamera fissa sul Twitter di #Ziliani Tutti i tweet del giornalista del Fatto Quotidiano. 'Il c… - Marco_Falzone : @ZZiliani Il Twitter di Ziliani è quel posto in cui o parli (male) di Juventus o nessuno te se fila.. -