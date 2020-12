«The Morning Show 2»: arriva Julianna Margulies (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo i rallentamenti imposti dalle pandemia, riprendono le riprese della seconda stagione di The Morning Show, la serie rivelazione del 2019 che è diventata la punta di diamante del catalogo di Apple Tv Plus. Insieme ai protagonisti interpretati da Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell, la produzione annuncia l’ingresso nel cast di un altro pezzo da novanta, ossia l’attrice Julianna Margulies, volto storico di E.R. e vincitrice di tre Emmy, due dei quali conquistati grazie alla sua interpretazione nella serie The Good Wife. Leggi su vanityfair (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo i rallentamenti imposti dalle pandemia, riprendono le riprese della seconda stagione di The Morning Show, la serie rivelazione del 2019 che è diventata la punta di diamante del catalogo di Apple Tv Plus. Insieme ai protagonisti interpretati da Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell, la produzione annuncia l’ingresso nel cast di un altro pezzo da novanta, ossia l’attrice Julianna Margulies, volto storico di E.R. e vincitrice di tre Emmy, due dei quali conquistati grazie alla sua interpretazione nella serie The Good Wife.

braca_il : RT @CpPatrizia: Buongiorno una cavalcata è il modo migliore di iniziare un'altro giorno #venerdipesce Good morning a ride is the best way… - ilpiacere_8483 : RT @CpPatrizia: Buongiorno una cavalcata è il modo migliore di iniziare un'altro giorno #venerdipesce Good morning a ride is the best way… - enzo_lattanzi : RT @CpPatrizia: Buongiorno una cavalcata è il modo migliore di iniziare un'altro giorno #venerdipesce Good morning a ride is the best way… - ssidssid : RT @CpPatrizia: Buongiorno una cavalcata è il modo migliore di iniziare un'altro giorno #venerdipesce Good morning a ride is the best way… - CpPatrizia : Buongiorno una cavalcata è il modo migliore di iniziare un'altro giorno #venerdipesce Good morning a ride is the b… -

Ultime Notizie dalla rete : The Morning «The Morning Show 2»: arriva Julianna Margulies Vanity Fair.it Petrol stations to strike Dec 14 to 17

ROME, DEC 3 - Italy's petrol stations will strike from the evening of Monday December 14 to the morning of Thursday the 17th of December, sector organisations said Thursday. They said the strike was d ...

Julianna Margulies entra nel cast di “The Morning Show” per la seconda stagione

Julianna Margulies, nota per i suoi ruoli in "ER" e "The Good Wife", è entrata a far parte del cast della serie "The Morning Show" su Apple TV+.

ROME, DEC 3 - Italy's petrol stations will strike from the evening of Monday December 14 to the morning of Thursday the 17th of December, sector organisations said Thursday. They said the strike was d ...Julianna Margulies, nota per i suoi ruoli in "ER" e "The Good Wife", è entrata a far parte del cast della serie "The Morning Show" su Apple TV+.