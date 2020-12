Serie B, oggi continua la 10ª giornata: il programma? (Di sabato 5 dicembre 2020) La decima giornata di Serie B si è aperta con la vittoria del Pescara sul campo dell’Ascoli. oggi si disputeranno sei incontri. VENERDÌ 4/12 Ascoli-Pescara 0-2 SABATO 5/12 Cremonese-Virtus Entella ore 14 Frosinone-Chievo ore 14 Lecce-Venezia ore 14 Salernitana-CIttadella ore 14 Spal-Pisa ore 14 Reggina-Brescia ore 15.30 DOMENICA 6/12 Reggiana-Monza ore 15 Vicenza-Cosenza ore 21 LUNEDÌ 7/12 Pordenone-Empoli ore 21 Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 5 dicembre 2020) La decimadiB si è aperta con la vittoria del Pescara sul campo dell’Ascoli.si disputeranno sei incontri. VENERDÌ 4/12 Ascoli-Pescara 0-2 SABATO 5/12 Cremonese-Virtus Entella ore 14 Frosinone-Chievo ore 14 Lecce-Venezia ore 14 Salernitana-CIttadella ore 14 Spal-Pisa ore 14 Reggina-Brescia ore 15.30 DOMENICA 6/12 Reggiana-Monza ore 15 Vicenza-Cosenza ore 21 LUNEDÌ 7/12 Pordenone-Empoli ore 21 Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

bncalcio : ?? Oggi, tre anni fa, il nostro primo punto in Serie A! #BeneventoMilan #BeneventoCalcio #Brignoli… - matteosalvinimi : Nel dialogo costante con famiglie e associazioni (che ringrazio), la Lega combatte non solo oggi, Giornata internaz… - matteosalvinimi : Un’ora di confronto in videoconferenza con i dirigenti di #Amazon, ho portato anche i tanti suggerimenti che mi ave… - ottovanz : RT @Internazionale: Israele è pioniere nell’uso terapeutico della cannabis e vanta una filiera produttiva altamente tecnologica. Oggi si pr… - sportli26181512 : L’Inter e i 'talponi' di Sinisa. Juve-Toro e i grandi numeri: L’Inter e i 'talponi' di Sinisa. Juve-Toro e i grandi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Partite Serie A oggi 5, 6 e 7 dicembre: quali su Sky e su DAZN Money.it Guendalina Tavassi verso Natale, ma il vestito è troppo corto: ops! – FOTO

Guendalina Tavassi si mette in luce con le foto pubblicate sul suo profilo Instagram. L'influencer promuove il prodotto sul suo profilo: incidente hot ...

31 marzo dal Novecento ad oggi…

2005 – Washington: Muore Terri Schiavo, dopo aver vissuto per 15 anni in coma vegetativo. Il 18 marzo il marito Michael aveva ottenuto dal Tribunale l’autorizzazione ad interrompere l’alimentazione ar ...

Guendalina Tavassi si mette in luce con le foto pubblicate sul suo profilo Instagram. L'influencer promuove il prodotto sul suo profilo: incidente hot ...2005 – Washington: Muore Terri Schiavo, dopo aver vissuto per 15 anni in coma vegetativo. Il 18 marzo il marito Michael aveva ottenuto dal Tribunale l’autorizzazione ad interrompere l’alimentazione ar ...