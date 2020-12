Regali di Natale: piccola guida alla strenna perfetta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mai come in questo tormentato 2020 il dono di Natale si carica di significati intensi: a chiunque sia destinato, specie se si tratta di persone dalle quali siamo stati forzatamente separati, è un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mai come in questo tormentato 2020 il dono disi carica di significati intensi: a chiunque sia destinato, specie se si tratta di persone dalle quali siamo stati forzatamente separati, è un ...

MARCOCARTA85 : Mentre registravo capivo che (prima) il Natale era l’attesa. (Forse dei regali). Ora è l’attesa di tornare a casa… - Confcommercio : ?? #ComproSottoCasa ?? I regali quest’anno non arrivano da lontano perché Babbo Natale è sotto casa. Facciamo rivive… - zaiapresidente : ?? I regali quest’anno non arrivano da lontano perché Babbo Natale è sotto casa. Grazie a @Confcommercio per questa… - buzzi_fiorella : @Iperbole_ Quando ero piccola mi dicevano che i regali li portava Gesù Bambino, non si consideravsa Babbo Natale. M… - sarabrgrx : dai vi rivelo il trucchetto: i regali per chi non si può vedere durante le feste si comprano dopo natale con i sald… -