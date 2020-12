“Non è giusto”. Colpo di scena a L’Eredità: la decisione su Massimo Cannoletta solleva mille polemiche (Di venerdì 4 dicembre 2020) È accaduto a L’Eredità: il super campione Massimo Cannoletta perde il “triello” e viene eliminato dal quiz di Flavio Insinna su Raiuno. Il giorno dopo la messa in onda della puntata al centro delle polemiche in cui Cannoletta ha dato una risposta sbagliata per perdere apposta i 180mila euro e far giocare gli altri concorrenti, è accaduto qualcosa. I telespettatori sono rimasti a bocca aperta: il divulgatore salentino non indovina “bambagia” e se ne torna tronfio a casa. Ma potrebbe non andare così e adesso vi spieghiamo il perché. Massimo, ribattezzato simpaticamente il “Google vivente” dal conduttore Flavio Insinna, ha deciso di dare a posta una risposta sbagliata per dare la possibilità a un altro concorrente, Tommaso, che fino a quel momento aveva risposto correttamente a tutte le ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) È accaduto a: il super campioneperde il “triello” e viene eliminato dal quiz di Flavio Insinna su Raiuno. Il giorno dopo la messa in onda della puntata al centro dellein cuiha dato una risposta sbagliata per perdere apposta i 180mila euro e far giocare gli altri concorrenti, è accaduto qualcosa. I telespettatori sono rimasti a bocca aperta: il divulgatore salentino non indovina “bambagia” e se ne torna tronfio a casa. Ma potrebbe non andare così e adesso vi spieghiamo il perché., ribattezzato simpaticamente il “Google vivente” dal conduttore Flavio Insinna, ha deciso di dare a posta una risposta sbagliata per dare la possibilità a un altro concorrente, Tommaso, che fino a quel momento aveva risposto correttamente a tutte le ...

