Nocera Inferiore (Salerno) – Muore neonata per denutrizione: procura avvia indagine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una neonata di 29 giorni è deceduta ieri nella Terapia Intensiva dell'ospedale di Nocera Inferiore (in provincia di Salerno) a seguito di una grave denutrizione; era stata accompagnata dai genitori venerdì scorso, già in condizioni disperate. La procura locale ha avviato una inchiesta; la madre avrebbe avuto problemi nell'allattamento ma si sarebbe rivolta ai medici

