Ninjas in Pyjamas lancia “Path of a Ninja”

Leggi su esports247

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Come annunciato dall’associazione Esport Ninja in, è statoto un programma che si concentrerà sullo sviluppo di giocatori per CS:GO:of Ninja“. L’organizzazione svedese lavorerà allo scouting, al reclutamento e al supporto di una nuova generazione di giocatori insieme ad Area Academy, l’organizzatore della serie di tornei svedesi CS:GO Elitserien. Dopo ogni stagione di Elitserien, NiP sceglierà da due a tre giocatori che si distinguono e li aggiungerà al programmaof a. I giocatori saranno selezionati da una giuria composta dall’allenatore di NiP Björn “THREAT” Pers, dal COO di NiP Jonas Gundersen, dall’amministratore delegato di Area Academy ed ex giocatore di NiP in Counter-Strike 1.6 Tommy “Potti” Ingemarsson, e dal capo dell’istruzione di Area Academy Fredrik ” ...