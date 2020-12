Muore strangolata dai guinzagli dei suoi cani | li stava portando a spasso

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Una tragedia assurda, un destino fatale per una donna di appena 47 anni. Come succedeva tutte le mattine, la signora aveva deciso di farsi una passeggiata in compagnia degli amatissimi, due Staffordshire bull terrier. La 47enne è inciampata e iamici a quattro zampe hanno cominciato a tirare su entrambi icon l’obiettivo di far rialzare la padrona. Invece, quella mossa deiè stata mortale per lei, che è infatti rimastadai lacci aggrovigliati. Il terribile episodio ha avuto come sfortunata protagonista Deborah Roberts. I fatti si sono verificati nel Galles del Nord e in poche ore la notizia ha fatto il giro della nazione. Infatti, praticamente tutti i giornali gallesi ne hanno parlato. Il rinvenimento è stato drammatico, infatti è stato ...