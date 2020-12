Micro-mobilità, Helbiz acquisisce in Usa i monopattini di Skip (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – Helbiz, la società italo-americana della Micro-mobilità fondata dall’imprenditore Salvatore Palella, ha annunciato di aver firmato la lettera d’intenti per l‘acquisizione di Skip Transportation. Helbiz acquisirà il brand Skip, i marchi registrati, le tecnologie, la customer base e la flotta di monopattini (5mila veicoli). In base all’accordo Helbiz subentrerà negli headquarter di Skip a San Francisco e assumerà gli ingegneri e i team operativi per sviluppare nuove funzioni, prodotti e servizi. Skip continuerà a operare come entità a sé, parte del gruppo Helbiz. “Continuiamo ad investire in innovazione, nell’ultimo anno abbiamo integrato nel nostro servizio, soluzioni di autodiagnostica ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) –, la società italo-americana dellafondata dall’imprenditore Salvatore Palella, ha annunciato di aver firmato la lettera d’intenti per l‘acquisizione diTransportation.acquisirà il brand, i marchi registrati, le tecnologie, la customer base e la flotta di(5mila veicoli). In base all’accordosubentrerà negli headquarter dia San Francisco e assumerà gli ingegneri e i team operativi per sviluppare nuove funzioni, prodotti e servizi.continuerà a operare come entità a sé, parte del gruppo. “Continuiamo ad investire in innovazione, nell’ultimo anno abbiamo integrato nel nostro servizio, soluzioni di autodiagnostica ...

antondangelo : Cresce sul mercato americano Helbiz, start up attiva nella micro-mobilità sostenibile fondata dall’imprenditore sic… - Affaritaliani : Helbiz, leader nella micro-mobilità in Italia, firma per acquisire Skip - AvatarNemo : RT @rdegiorgi53: Bari – Oggi webinar su intelligenza artificiale, micro mobilità e 5G - rdegiorgi53 : Bari – Oggi webinar su intelligenza artificiale, micro mobilità e 5G - magazineLSD : @forte_info #Intelligenzaartificiale confronto sulla #mobilitàsostenibile e #5G Dall’algoritmo che regola i contenu… -

Ultime Notizie dalla rete : Micro mobilità Università Popolare degli Studi di Milano promuove il webinar su intelligenza artificiale, micro mobilità e 5G Fortune Italia