Marc Marquez operato per la terza volta, 2021 in salita (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo aver saltato tutto il 2020, Marc Marquez rischia già di compromettere il suo 2021. Dopo settimane di speculazioni, ipotesi (e qualche bugia), arriva la conferma della sua terza operazione al braccio destro. Con un comunicato stampa, la Honda annuncia che l’otto volte campione del mondo si è sottoposto ad un intervento a Madrid, per i postumi della frattura all’omero che si trascina da Jerez. L’intervento, durato otto ore, è perfettamente riuscito. Ora Marquez dovrà stare fermo per lungo tempo. L’ipotesi principale è che il suo stop durerà sei mesi. Il che vorrebbe dire saltare almeno le prime quattro gare della prossima stagione. Aquí tenéis el nuevo casco réplica que pronto estará disponible! New replica helmet is coming soon!@EuropeShoei #MM93 pic.twitter.com/95d6LEhQFg— ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo aver saltato tutto il 2020,rischia già di compromettere il suo. Dopo settimane di speculazioni, ipotesi (e qualche bugia), arriva la conferma della suaoperazione al braccio destro. Con un comunicato stampa, la Honda annuncia che l’otto volte campione del mondo si è sottoposto ad un intervento a Madrid, per i postumi della frattura all’omero che si trascina da Jerez. L’intervento, durato otto ore, è perfettamente riuscito. Oradovrà stare fermo per lungo tempo. L’ipotesi principale è che il suo stop durerà sei mesi. Il che vorrebbe dire saltare almeno le prime quattro gare della prossima stagione. Aquí tenéis el nuevo casco réplica que pronto estará disponible! New replica helmet is coming soon!@EuropeShoei #MM93 pic.twitter.com/95d6LEhQFg— ...

