L’uomo trova un escavatore abbandonato nella foresta e riceve una grossa sorpresa quando si avvicina [VIDEO] (Di sabato 5 dicembre 2020) Un VIDEO virale, negli ultimi tempi, ha portato tutti quelli che hanno avuto il piacere di vederlo a commuoversi come non mai. Nel filmato, infatti, possiamo vedere un escavatore Hitachi, un veicolo di proprietà di un uomo fino a quando non ha iniziato a presentare alcuni problemi meccanici, quando ha deciso di metterlo da parte per un po’. Ma la verità è che la macchina ha trovato un nuovo proprietario, per così dire, dato che L’uomo ha acquistato un terreno dove l’escavatore è stato abbandonato. L’uomo ha fatto di tutto per spostare il veicolo, dato che bloccava l’accesso al terreno. credit: Youtube/Marty T Marty, però, invece di rottamarla, ha deciso di tentare di rianimarla e ha lottato con le foglie e con i ramoscelli che nel ... Leggi su virali.video (Di sabato 5 dicembre 2020) Unvirale, negli ultimi tempi, ha portato tutti quelli che hanno avuto il piacere di vederlo a commuoversi come non mai. Nel filmato, infatti, possiamo vedere unHitachi, un veicolo di proprietà di un uomo fino anon ha iniziato a presentare alcuni problemi meccanici,ha deciso di metterlo da parte per un po’. Ma la verità è che la macchina hato un nuovo proprietario, per così dire, dato cheha acquistato un terreno dove l’è statoha fatto di tutto per spostare il veicolo, dato che bloccava l’accesso al terreno. credit: Youtube/Marty T Marty, però, invece di rottamarla, ha deciso di tentare di rianimarla e ha lottato con le foglie e con i ramoscelli che nel ...

PenelopeVr46 : l'intervista dell'anno. Brividi. Come un uomo si trova davanti alla morte, come la.accetta, come poi trova la forza… - Felo_Rivera : Trova un uomo a cui piace leggersi un buon libro. Che gli piace fare cose diverse dal solito. Buon gusto e come l'a… - rockusi : RT @oscarwildeness: E se invece smettessimo di pensare che le donne debbano essere per forza belle? Non si trova mai un post con scritto 't… - robertaamoretti : RT @insolitame: Ho attraversato gli oceani del tempo per trovarti...L'uomo più fortunato che calpesta questa Terra è chi trova il vero amor… - MiletheFrog : RT @insolitame: Ho attraversato gli oceani del tempo per trovarti...L'uomo più fortunato che calpesta questa Terra è chi trova il vero amor… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo trova Valérie Perrin: «Ho imparato che si può vivere di piccole cose, come cambiare l’acqua ai fiori» Sette del Corriere della Sera