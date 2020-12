I musei e le mostre di moda virtuali visitabili ora online (Di venerdì 4 dicembre 2020) Con i musei chiusi e/o contingentati fino a data da destinarsi e gli spostamenti ridotti al minimo indispensabile, gli amanti della moda hanno ben poche possibilità di emozionarsi dal vivo davanti a un abito di culto. Proprio per questo motivo i maggiori musei, le collezioni permanenti dei grandi stilisti e le mostre moda hanno riaperto i battenti virtuali: una decisione democratica, che permette di rispolverare nel tempo libero, comodamente seduti sul proprio divano, le collezioni di tesori fashion che hanno fatto la storia del costume. Leggi anche › moda e coronavirus, le iniziative social dei brand su Instagram Protagonisti di questi nuovi ... Leggi su iodonna (Di venerdì 4 dicembre 2020) Con ichiusi e/o contingentati fino a data da destinarsi e gli spostamenti ridotti al minimo indispensabile, gli amanti dellahanno ben poche possibilità di emozionarsi dal vivo davanti a un abito di culto. Proprio per questo motivo i maggiori, le collezioni permanenti dei grandi stilisti e lehanno riaperto i battenti: una decisione democratica, che permette di rispolverare nel tempo libero, comente seduti sul proprio divano, le collezioni di tesori fashion che hanno fatto la storia del costume. Leggi anche ›e coronavirus, le iniziative social dei brand su Instagram Protagonisti di questi nuovi ...

HuffPostItalia : Dpcm Natale: rimangono chiusi cinema, teatri, mostre e musei - benedettacosmi : RT @FinestreArte: Adesso è ufficiale: la cultura chiude fino al 15 gennaio. Serrata totale per musei, mostre, cinema, teatri, concerti. Apr… - FinestreArte : Adesso è ufficiale: la cultura chiude fino al 15 gennaio. Serrata totale per musei, mostre, cinema, teatri, concert… - fedegiannini1 : Il #governo ormai manco parla più di #cultura. #Conte non ha fatto il minimo cenno a musei, mostre, cinema, teatri,… - HankHC91 : RT @ArteMagazine: Musei e mostre ancora chiusi secondo la bozza del nuovo Dpcm. Biblioteche aperte su prenotazione -