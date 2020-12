I furbetti delle feste private

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ci risiamo. Eccone un altro. Dopo le influencer e lo scandalo legato ai party negli hotel, c’è un altro pericolo da evitare: le. Ma Lorenzo Merlino non è di questo parere. Nonostante il suo, di parere, oggi, alla luce del decreto e del momento di dolore che stiamo attraversando, si tratta di un parere sinonimo di reato. E pur facendoglielo notare, lui risponde a tono con un botta e risposta quasi da non credere: «Onestamente non me ne frega niente perché ho fatto il covid e sinceramente ho voglia di uscire e far festa». LEGGI ANCHE > «Nessuno ha chiesto stories alle influencer, e lei non ha pagato il conto» Noi invece ci appelliamo alle forze dell’ordine perché l’invito che abbiamo pubblicato, che poi Lorenzo ha rimosso non appena abbiamo intercettato la storia e l’invito al party, possa essere un forte campanello d’allarme. Ma ...