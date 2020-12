House of The Dragons i primi draghi del prequel di Game of Thrones (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il prequel di Game of Thrones – Il Trono di Spade House of the Dragon prende corpo, ecco le prime immagini dei draghi In giro per il mondo ci saranno molti nostalgici dei draghi, delle storie di Game of Thrones – Il Trono di Spade. La serie è stata uno dei più grossi successi degli ultimi anni e nonostante i pochi episodi complessivi è stata in grado di costruire un livello di discussione molto ampia, grazie a una commistione di teorie, complotti, cliffangher, eventi clamorosi che hanno contribuito a creare il fenomeno. La serie tv HBO non poteva quindi terminare così. Si è messa in moto una macchina per lo sviluppo di nuovi progetti legati a quel mondo, è stato anche girato un pilot poi scartato e altri 4 sono stati almeno abbozzati prima di ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ildiof– Il Trono di Spadeof the Dragon prende corpo, ecco le prime immagini deiIn giro per il mondo ci saranno molti nostalgici dei, delle storie diof– Il Trono di Spade. La serie è stata uno dei più grossi successi degli ultimi anni e nonostante i pochi episodi complessivi è stata in grado di costruire un livello di discussione molto ampia, grazie a una commistione di teorie, complotti, cliffangher, eventi clamorosi che hanno contribuito a creare il fenomeno. La serie tv HBO non poteva quindi terminare così. Si è messa in moto una macchina per lo sviluppo di nuovi progetti legati a quel mondo, è stato anche girato un pilot poi scartato e altri 4 sono stati almeno abbozzati prima di ...

Le prime concept art di House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones

