Grande Fratello Vip, un “ospite” diventa concorrente? E’ quasi fatta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una Grande notizia potrebbe rivelarsi molto presto al Grande Fratello Vip, che farebbe impazzire i fan. Scopriamone di più. Sembra si stia diffondendo sempre di più una notizia che potrebbe rivelarsi davvero molto amata dai fan del Grande Fratello Vip, cioè la partecipazione di Giacomo Urtis come vero e proprio concorrente a tutti gli effetti. Leggi su youmovies (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Unanotizia potrebbe rivelarsi molto presto alVip, che farebbe impazzire i fan. Scopriamone di più. Sembra si stia diffondendo sempre di più una notizia che potrebbe rivelarsi davvero molto amata dai fan delVip, cioè la partecipazione di Giacomo Urtis come vero e proprioa tutti gli effetti.

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - myssdepre : RT @xharrysfalls: Il grande fratello quest'anno è come quella serie che doveva finire alla terza stagione ma è arrivata alla decima ed ora… - amarsi05 : 'Nuovo Ordine Mondiale, il vero Grande Fratello' | Notizie Oggi Lineasera - Effesr2 : Uno dei tanti motivi per salvare il King del Grande Fratello (TZ): LE SUE REACTION PIC SONO UTILIZZATE OVUNQUE, AN… - francesca12084 : RT @xharrysfalls: Il grande fratello quest'anno è come quella serie che doveva finire alla terza stagione ma è arrivata alla decima ed ora… -