Gitanjali Rao | la prima “Kids of the Year” del “Time” | «Voglio risolvere i problemi del mondo»

Gitanjali Rao è la ragazza di appena 15 anni che è stata scelta per la copertina della rivista Time. Il settimanale Americano apre una nuova categoria: Kid of the Year.

Accanto alla tradizionale copertina dedicata alla 'persona dell'anno', per la prima volta il 'Time' ha scelto il ' kid of the year '. La rivista statunitense ha incoronato Gitanjali Rao, di Denver nel ...

