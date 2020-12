Eni entra nel mercato dell’eolico offshore in Gran Bretagna (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – Eni entra nel più Grande progetto eolico offshore al mondo con l’acquisizione del 20% del progetto Dogger Bank (A e B) in Gran Bretagna da Equinor e SSE Renewables. Si tratta di un progetto da 2,4 GW di potenza, che prevede l’installazione di 190 turbine di ultima generazione da 13 MW ciascuna a una distanza di oltre 130 km dalle coste britanniche. La costruzione del parco eolico offshore Dogger Bank (A e B) prevede un investimento complessivo di 6 miliardi di sterline e si articolerà su due fasi, la prima delle quali sarà completata entro il 2023 e la seconda entro la fine del 2024. A regime Dogger Bank (3,6 GW) sarà il progetto più Grande del mondo, in grado di produrre elettricità rinnovabile pari a circa il 5% della domanda del Regno Unito, fornendo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – Eninel piùde progetto eolicoal mondo con l’acquisizione del 20% del progetto Dogger Bank (A e B) inda Equinor e SSE Renewables. Si tratta di un progetto da 2,4 GW di potenza, che prevede l’installazione di 190 turbine di ultima generazione da 13 MW ciascuna a una distanza di oltre 130 km dalle coste britanniche. La costruzione del parco eolicoDogger Bank (A e B) prevede un investimento complessivo di 6 miliardi di sterline e si articolerà su due fasi, la prima delle quali sarà completata entro il 2023 e la seconda entro la fine del 2024. A regime Dogger Bank (3,6 GW) sarà il progetto piùde del mondo, in grado di produrre elettricità rinnovabile pari a circa il 5% della domanda del Regno Unito, fornendo ...

