È Morto di Covid Joe Luna, il Comico 38enne Stava Raccontando il Suo Ricovero nei Social (Di venerdì 4 dicembre 2020) Da un mese era ricoverato all’ospedale a causa del virus, il 21 novembre Joe Luna aveva confessato in un post: “Wow, questo non è uno scherzo e soprattutto se sei diabetico pioverà forte su di te”. Muore il Comico Joe Luna, si è spento a soli 38 anni a Los Angeles a causa del Covid, Leggi su youreduaction (Di venerdì 4 dicembre 2020) Da un mese era ricoverato all’ospedale a causa del virus, il 21 novembre Joeaveva confessato in un post: “Wow, questo non è uno scherzo e soprattutto se sei diabetico pioverà forte su di te”. Muore ilJoe, si è spento a soli 38 anni a Los Angeles a causa del

stanzaselvaggia : Quindi le iene pubblicizzano i miracoli del plasma (che non funziona) utilizzando l’immagine di un uomo morto e la… - andreapurgatori : Diamanti a parte, avrebbe potuto liberarsi la coscienza con un sussulto raccontando la verità sulla #stragediustica… - SkyTG24 : Morto Michael Antonelli, promessa del ciclismo: era risultato positivo al Covid - MelgerTina : RT @umanesimo: Per i Puglisi e i fascisti che cianciano di numeri sulla pelle dei morti (per riaprire centri commerciali nel weekend): mio… - folucar : RT @umanesimo: Per i Puglisi e i fascisti che cianciano di numeri sulla pelle dei morti (per riaprire centri commerciali nel weekend): mio… -