Dpcm dicembre, dal rientro il 7 gennaio ai trasporti: tutte le novità sulla scuola (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lezioni in presenza per il 75% degli studenti delle scuole superiori, e per il 100% degli alunni di scuole dell'infanzia, elementari e medie. Ai prefetti il ruolo di coordinatori del trasporto pubblico locale. Ecco quali sono le misure fissate nel nuovo decreto del premier Conte Leggi su tg24.sky (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lezioni in presenza per il 75% degli studenti delle scuole superiori, e per il 100% degli alunni di scuole dell'infanzia, elementari e medie. Ai prefetti il ruolo di coordinatori del trasporto pubblico locale. Ecco quali sono le misure fissate nel nuovo decreto del premier Conte

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emer… - SkyTG24 : Nuovo Dpcm, da 21 dicembre a 6 gennaio stop spostamenti tra Regioni: le misure annunciate - ciropellegrino : Nel #dpcm ufficiale c'è scritto. In #Campania restiamo zona rossa #COVID19 fino a prossima Ordinanza, non oltre il… - regioni_it : Covid-19: il Dpcm del 3 dicembre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - publish70628725 : Dpcm Natale, Zaia e Fontana contro le misure sugli spostamenti: “Il 19 e 20 dicembre si rischia una fuga dal Nord c… -