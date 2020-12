DIRETTA F1, GP Sakhir LIVE: Russell vuole confermarsi in vetta, Bottas sulla graticola (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Sakhir (4 dicembre) – La presentazione del GP Sakhir RISULTATI E CLASSIFICA FP1: SUBITO AL COMANDO GEORGE Russell! LA CRONACA DELLA FP1 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di F1 2020. sulla pista bahreinita tutto è pronto per altri novanta minuti di turno che ci indicheranno in maniera più chiara il LIVEllo in pista. Il lay-out, come si è visto, è cambiato radicalmente rispetto alla scorsa settimana, con una pista velocissima molto simile ai classici ovali americani. Si inizierà a fare sul serio dalle ore 18.30 italiane, con la luce dei riflettori che ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del GP(4 dicembre) – La presentazione del GPRISULTATI E CLASSIFICA FP1: SUBITO AL COMANDO GEORGE! LA CRONACA DELLA FP1 Buongiorno e benvenuti alladella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di, penultimo appuntamento del Mondiale di F1 2020.pista bahreinita tutto è pronto per altri novanta minuti di turno che ci indicheranno in maniera più chiara illlo in pista. Il lay-out, come si è visto, è cambiato radicalmente rispetto alla scorsa settimana, con una pista velocissima molto simile ai classici ovali americani. Si inizierà a fare sul serio dalle ore 18.30 italiane, con la luce dei riflettori che ...

