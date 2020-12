Covid-19: Obama, Clinton e Bush pronti a vaccinarsi in tv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton La nuova frontiera mediatica della pandemia è la vaccinazione in diretta tv. Tre ex Presidenti degli Stati Uniti si sono già resi disponibili a farla: come spesso accade, certe tendenze, arrivano da Oltreoceano. Secondo quanto riporta la Cnn, Barack Obama, George W.Bush e Bill Clinton si faranno inoculare l’antidoto al Covid davanti alle telecamere, come gesto di sensibilizzazione. Secondo un sondaggio Gallup pubblicato lo scorso novembre, il 42% degli adulti americani non vorrebbe vaccinarsi, nonostante gli alti numeri del contagio. Per tentare di invertire la rotta, a guidare la campagna vaccinista saranno tre ex inquilini della Casa Bianca: due democratici ed un repubblicano. L’iniziativa sarebbe ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 4 dicembre 2020) Barack, George W., BillLa nuova frontiera mediatica della pandemia è la vaccinazione in diretta tv. Tre ex Presidenti degli Stati Uniti si sono già resi disponibili a farla: come spesso accade, certe tendenze, arrivano da Oltreoceano. Secondo quanto riporta la Cnn, Barack, George W.e Billsi faranno inoculare l’antidoto aldavanti alle telecamere, come gesto di sensibilizzazione. Secondo un sondaggio Gallup pubblicato lo scorso novembre, il 42% degli adulti americani non vorrebbe, nonostante gli alti numeri del contagio. Per tentare di invertire la rotta, a guidare la campagna vaccinista saranno tre ex inquilini della Casa Bianca: due democratici ed un repubblicano. L’iniziativa sarebbe ...

