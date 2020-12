Ancora un favore per Kabobo. È già pronto lo sconto di pena (Di venerdì 4 dicembre 2020) Federico Garau La Corte di Cassazione ha accolto due dei tre ricorsi presentati dai legali dell'assassino ghanese Clamorosa decisione della Corte di Cassazione, che chiede un ricalcolo al ribasso della pena definitiva comminata ad Adam Kabobo, 38enne ghanese che l'11 maggio del 2013 uccise tre passanti a colpi di piccone in zona Niguarda a Milano (vale a dire Alessandro Carolè, Ermanno Masini e Daniele Carella), arrivando a ferirne altri due (Andrea Canfora e Francesco Niro). La Cassazione ha deciso quindi di annullare con rinvio l’ordinanza con cui il gip di Milano (27/11/2019) aveva riconosciuto la continuazione tra i reati considerati nelle due sentenze di condanna: 42 anni di reclusione, successivamente ridotti a 28 per la scelta del rito abbreviato da parte dei legali dell'africano, che prevede la riduzione di un terzo della ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Federico Garau La Corte di Cassazione ha accolto due dei tre ricorsi presentati dai legali dell'assassino ghanese Clamorosa decisione della Corte di Cassazione, che chiede un ricalcolo al ribasso delladefinitiva comminata ad Adam, 38enne ghanese che l'11 maggio del 2013 uccise tre passanti a colpi di piccone in zona Niguarda a Milano (vale a dire Alessandro Carolè, Ermanno Masini e Daniele Carella), arrivando a ferirne altri due (Andrea Canfora e Francesco Niro). La Cassazione ha deciso quindi di annullare con rinvio l’ordinanza con cui il gip di Milano (27/11/2019) aveva riconosciuto la continuazione tra i reati considerati nelle due sentenze di condanna: 42 anni di reclusione, successivamente ridotti a 28 per la scelta del rito abbreviato da parte dei legali dell'africano, che prevede la riduzione di un terzo della ...

