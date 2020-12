Abetone | in pista dal 7 gennaio La Montagna Pistoiese si prepara post Dpcm

(Di venerdì 4 dicembre 2020) E' stata un'ulteriore mazzata, anche per le montagne della Toscana, ildatato 3 dicembre del premier Conte. Ma qui gli operatori economici non si arrendono e si rimboccano le maniche. Indal 7

Dal 7 gennaio invece è previsto il via libera allo anche sci amatoriale. «Il nuovo Dpcm dà una data, il 7 gennaio, per quanto riguarda le aperture dei comprensori sciistici allo sci amatoriale. Su que ...Il Presidente di Abetone Multipass Giovanni Guarnieri: "Per lo sci amatoriale il nuovo Dpcm ci dà una data precisa e stiamo programmando i nostri interventi di manutenzione sulle piste" ...