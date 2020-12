Ultime Notizie Roma del 03-12-2020 ore 12:10 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitali in studio governa lavoro per ultimo dpcm col 9 norme anti covid che entreranno in vigore dal 4 dicembre si discute soprattutto sui divieti sulle limitazioni per le festività di Natale e Capodanno il testo del decreto ci arriva sempre all’ultimo minuto non abbiamo il tempo di fare le nostre proposte la mente il governatore Lombardo Attilio Fontana proprio la Lombardia a correre rischio di rimanere zona arancione in vista del Ponte Per l’Immacolata mentre altre regioni intravedono zone gialla dal 6 dicembre sulle Nazioni Locatelli ha spiegato saranno completate per l’autunno 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge covid che disegna la cornice delle misure sul Natale in particolare delle limitazioni agli spostamenti il testo blinda Natale e Capodanno all’interno ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitali in studio governa lavoro per ultimo dpcm col 9 norme anti covid che entreranno in vigore dal 4 dicembre si discute soprattutto sui divieti sulle limitazioni per le festività di Natale e Capodanno il testo del decreto ci arriva sempre all’ultimo minuto non abbiamo il tempo di fare le nostre proposte la mente il governatore Lombardo Attilio Fontana proprio la Lombardia a correre rischio di rimanere zona arancione in vista del Ponte Per l’Immacolata mentre altre regioni intravedono zone gialla dal 6 dicembre sulle Nazioni Locatelli ha spiegato saranno completate per l’autunno 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge covid che disegna la cornice delle misure sul Natale in particolare delle limitazioni agli spostamenti il testo blinda Natale e Capodanno all’interno ...

amnestyitalia : ?? Ultime notizie: Iran, l'esecuzione di Ahmadreza Djalali risulta posticipata per i prossimi giorni, ma la situazio… - fanpage : Gino Strada: “Il disastro della sanità iniziato con gli investimenti sui privati” - Agenzia_Ansa : In #Austria, in vista delle #vacanze di #Natale, scatta l'obbligo di quarantena per chi arriva dall'estero. Non bas… - fisco24_info : Covid: Iran, superato il milione di casi: Nelle ultime 24 ore altri 13.922 contagi e 358 vittime - ennatrasporti : Troina(EN) – 5 Dicembre prevista la riapertura del mercato settimanale -