Schianto fatale Per Nicolas | 17 anni | non c’è niente da fare Muore tra le braccia dei soccorritori

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 dicembre 2020) È grave il bilancio dell’incidente avvenuto nella serata di mercoldì 2 novembre a Olmo di Martellago, in provincia di Venezia. Nicholas Povolato, studente di 17di Zelarino è morto mentre rientrava a casa in sella al suo scooter. Il giovane viaggiava in sella a uno scooter, quando si è scontrato con un’auto, una Opel Mokka. Al volante c’era A.S., operaio 36enne di Dolo, in provincia di Venezia. Losi è verificato all’incrocio tra via Selvanese e via Dosa per cause ancora al vaglio dei carabinieri, che stanno cercando in queste ore di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.Come ricostruisce il quotidiano online ‘Prima Venezia’, a causa del violento impatto, Nicholas Povolato è stato sbalzato di sella facendo un volo di alcuni metri e cadendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno ...