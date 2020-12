Scarlett Johansson, in un video messaggio chiede la scarcerazione di Patrick Zaki e altri attivisti (Di giovedì 3 dicembre 2020) Scarlett Johansson la più pagata del mondo sfoglia la gallery Da sempre in prima linea quando si tratta di difendere i diritti umani, Scarlett Johansson, 36 anni, non resta indifferente alla situazione in cui si trovano da tempo quattro appartenenti all’ong egiziana Eipr, attualmente incarcerati in Egitto. X Scarlett Johansson cita anche Patrick Zaki, in carcere da febbraio Tra questi c’è anche Patrick Zaki, lo studente egiziano ... Leggi su iodonna (Di giovedì 3 dicembre 2020)la più pagata del mondo sfoglia la gallery Da sempre in prima linea quando si tratta di difendere i diritti umani,, 36 anni, non resta indifferente alla situazione in cui si trovano da tempo quattro appartenenti all’ong egiziana Eipr, attualmente incarcerati in Egitto. Xcita anche, in carcere da febbraio Tra questi c’è anche, lo studente egiziano ...

