Qui e adesso: quante puntate, durata e quando finisce (Di giovedì 3 dicembre 2020) quante puntate sono previste per Qui e adesso, il nuovo show di Massimo Ranieri dal Teatro Sistina? Ve lo diciamo subito: secondo le prime informazioni, sarebbero previste 4 puntate. Ogni puntata, dalla durata di circa 2 ore, andrà in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,20) su Rai 3. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche): Prima puntata: giovedì 3 dicembre 2020 Seconda puntata: giovedì 10 dicembre 2020 Terza puntata: giovedì 17 dicembre 2020 Quarta puntata: giovedì 24 dicembre 2020 L’ultima puntata dello show Qui e adesso sarebbe quindi prevista per giovedì 24 dicembre 2020. Ma di cosa si tratta? Lo spettacolo di Massimo Ranieri va al di là dei riti dello show televisivo classico, oltre al palcoscenico. I protagonisti si incontreranno anche in ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020)sono previste per Qui e, il nuovo show di Massimo Ranieri dal Teatro Sistina? Ve lo diciamo subito: secondo le prime informazioni, sarebbero previste 4. Ogni puntata, dalladi circa 2 ore, andrà in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,20) su Rai 3. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche): Prima puntata: giovedì 3 dicembre 2020 Seconda puntata: giovedì 10 dicembre 2020 Terza puntata: giovedì 17 dicembre 2020 Quarta puntata: giovedì 24 dicembre 2020 L’ultima puntata dello show Qui esarebbe quindi prevista per giovedì 24 dicembre 2020. Ma di cosa si tratta? Lo spettacolo di Massimo Ranieri va al di là dei riti dello show televisivo classico, oltre al palcoscenico. I protagonisti si incontreranno anche in ...

RaiTre : «Sono felicissimo e onoratissimo di essere qui e adesso assieme a Massimo.» #GiulianoSangiorgi #quieadesso: questa… - borghi_claudio : Nessun intervento a favore della riforma del MES da parte degli esponenti del M5S in audizione alla Camera. Da qui… - Tg3web : La Campania, per adesso rimane zona rossa. Anche qui la curva rallenta, ma dall'inizio della pandemia le vittime so… - loryfakee : @lucasrealf @Caschettino1 salve signor Lucas sono qui per dirle solamente che aveva promesso di rispondere ai miei… - Ariennoir1 : bene chiuso qui. adesso il mio pensiero va a tommaso porca troia -