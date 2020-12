“Post Scriptum”, uno sguardo ottimista dalla fine del mondo con Barbascura X (Di giovedì 3 dicembre 2020) Che ne sarà di questo 2020 una volta passato? Come lo ricorderemo noi, cosa racconteranno i libri di storia, come influirà sul nostro futuro? Sono domande che chiunque almeno una volta in questo periodo di pandemia si è posto. Iniziano ad essere sempre più comuni film e documentari sul lockdown. C’è chi decide di affrontare l’argomento con leggerezza per riderci su, lasciando però nient’altro che amarezza in tutti coloro che si sono visti strappare qualcuno dal Coronavirus. O chi invece vuole trasmettere la realtà di questa emergenza sanitaria, diffondendo seppur con buone intenzioni una speranza malinconica che oscura il futuro. Manca l’ottimismo dietro l’orrore. Post Scriptum potrebbe essere la risposta giusta ad un argomento difficile da trattare, ma che è fondamentale trasmettere e narrare. P.S. – Uno sguardo ottimista dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Che ne sarà di questo 2020 una volta passato? Come lo ricorderemo noi, cosa racconteranno i libri di storia, come influirà sul nostro futuro? Sono domande che chiunque almeno una volta in questo periodo di pandemia si è posto. Iniziano ad essere sempre più comuni film e documentari sul lockdown. C’è chi decide di affrontare l’argomento con leggerezza per riderci su, lasciando però nient’altro che amarezza in tutti coloro che si sono visti strappare qualcuno dal Coronavirus. O chi invece vuole trasmettere la realtà di questa emergenza sanitaria, diffondendo seppur con buone intenzioni una speranza malinconica che oscura il futuro. Manca l’ottimismo dietro l’orrore. Post Scriptum potrebbe essere la risposta giusta ad un argomento difficile da trattare, ma che è fondamentale trasmettere e narrare. P.S. – Uno...

