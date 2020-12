Patrick Zaki, scarcerati i tre dirigenti della sua Ong “Eipr” dalla prigione di Tora al Cairo. Amnesty: “Gioia ma anche amarezza” (Di giovedì 3 dicembre 2020) La notizia arriva con un post su Twitter dalla stessa organizzazione non-governativa: i tre dirigenti di Eipr, arrestati al Cairo, sono stati scarcerati. “Gasser, Karimi e Basheer sono stati lasciati andare direttamente dalla prigione di Tora. Insolito. Ora sono o a casa o sulla via di casa”, scrive Eipr, la stessa ong per cui lavorava Patrick Zaki. A quanto si apprende, il 29enne è ancora detenuto. “Grande gioia per un esito per fortuna rapido di questi tre arresti illegali – ha commentato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia – Ci auguriamo che possano riprendere a svolgere il loro prezioso e insostituibile lavoro per i diritti umani in Egitto senza timori di ulteriori minacce o persecuzioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) La notizia arriva con un post su Twitterstessa organizzazione non-governativa: i tredi Eipr, arrestati al, sono stati. “Gasser, Karimi e Basheer sono stati lasciati andare direttamentedi. Insolito. Ora sono o a casa o sulla via di casa”, scrive Eipr, la stessa ong per cui lavorava. A quanto si apprende, il 29enne è ancora detenuto. “Grande gioia per un esito per fortuna rapido di questi tre arresti illegali – ha commentato Riccardo Noury, portavoce diInternational Italia – Ci auguriamo che possano riprendere a svolgere il loro prezioso e insostituibile lavoro per i diritti umani in Egitto senza timori di ulteriori minacce o persecuzioni ...

