Parte la “Corte suprema” di Facebook | che decide sui post rimossi che l’algoritmo non può valutare

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il lavoro dell’Oversight Board diche inizia oggi con i primi sei casi da sottoporre all’attenzione di una commissione di esperti (tra cui anche un premio Nobel per la pace)da un’ammissione molto importante: un algoritmo e una macchina non possono essere in grado di gestire, in virtù di complessi calcoli, i significati di alcune espressioni umane. Si tratta di una sorta di Corte Suprema (o Corte di Cassazione, se vogliamo paragonarlo al sistema giudiziario italiano) cherà se iche sono statidalper violazione delle policy del social network erano davvero da rimuovere o se, al contrario, presentavano delle sfumature non comprese dalche, di conseguenza, ne hanno causato la rimozione. LEGGI ANCHE > ...