Nasce la bimba più vecchia del mondo: era un embrione di 27 anni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si tratta di un vero e proprio record della medicina: un embrione fecondato 27 anni fa è stato impiantato nell’utero di una donna ed è nata una bambina sana. Si può parlare senza alcun dubbio di un miracolo della vita, ma bisogna anche ammettere che sia un vero e proprio miracolo della medicina quello che ha portato alla nascita L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si tratta di un vero e proprio record della medicina: unfecondato 27fa è stato impiantato nell’utero di una donna ed è nata una bambina sana. Si può parlare senza alcun dubbio di un miracolo della vita, ma bisogna anche ammettere che sia un vero e proprio miracolo della medicina quello che ha portato alla nascita L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Italia : Record nel Tennesse: una bimba nasce da un embrione congelato 27 anni fa - noris57972895 : Nasce una bimba da un embrione congelato 29 anni fa!! Dovrei congratularmi per questo record? NO .. IO DICO NO! Anc… - HuffPostItalia : Nasce da un embrione congelato 28 anni fa negli Usa: Molly è la bimba più 'vecchia' mai nata - Michenardi : @trashchoc1 Speriamo non prenda nulla dalla zia altrimenti sarà una bimba infelice !! Già nasce in un contesto dove… - Agenpress : Napoli. Bimba nasce prematura in casa e muore. Il papà denuncia il 118, ritardo nei soccorsi… -