Morata | 6 gol in una fase a gironi | è il miglior spagnolo di sempre E ora punta Trezeguet

Se Cristiano Ronaldo fa 750, Morata fa 6. La Juventus ha trovato una coppia del gol straordinaria, in particolare in Champions. Alvaro Morata, con il gol di ieri alla Dinamo Kiev, ha toccato quota 6 nella fase a gironi. Ed è già record, non uno, ma ben 3. Eguagliato già il suo miglior score in Champions, che era appunto di 6 gol, sempre con la Juventus, nel 2014-15 (quando segnò in semifinale e finale). Inoltre, è già diventato il calciatore spagnolo che ha realizzato più gol in una fase a gironi. Il record apparteneva infatti a Raul, Morientes, Negredo e Soldado, tutti centravanti spagnoli che si sono fermati a cinque. Morata invece è già a quota sei e gli manca ancora una partita. Senza contare i 3 gol annullati dal ...

