"La situazione si fa seria". Come gode Becchi: vertice tra i big M5s, "questo è un avviso a Conte"

"Un avviso a Conte". Paolo Becchi su Twitter rilancia un retroscena del Corriere della Sera sul Movimento 5 Stelle. Dopo la fuoriuscita di 4 eurodeputati a Strasburgo, tra cui un nome storico Come quello di Ignazio Corrao, c'è aria di fibrillazione anche a Roma. Si parla di una riunione dei big pentastellati nel weekend, filtrano voci preoccupate: "A rischio anche il governo". E l'editorialista di Libero, che con il governo giallorosso non è mai stato tenero (fino all'ultimo il professore, ideologo del sovranismo all'italiana, aveva provato a tenere in vita l'alleanza tra Lega e 5 Stelle). rizza le antenne: "Attenzione qui la cosa si fa seria!". E il premier Giuseppe Conte leggerà, preoccupato.

