Juventus, Alex Sandro in crescita: può diventare indispensabile per Pirlo (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’infortunio di inizio stagione ha tenuto Alex Sandro fuori per circa due mesi, difatti permettendogli di scendere in campo per la prima volta soltanto negli ultimi 5 minuti di Juventus-Cagliari del 21 novembre scorso. L’esordio dal primo minuto è arrivato nel seguente match di Champions League contro il Ferencvaros in cui Alex Sandro è stato schierato da Andrea Pirlo da centrale mancino nella difesa a 3 in fase offensiva, con il compito di allargarsi a terzino mancino in fase di non possesso. LEGGI ANCHE: Juventus-Dinamo Kiev, l'exploit di Chiesa: ipotesi tridente per il futuro Nella gara di ieri contro la Dinamo Kiev, Alex Sandro è stato invece provato da esterno, nel 3-2-5 con cui la Juventus si dispone in fase ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’infortunio di inizio stagione ha tenutofuori per circa due mesi, difatti permettendogli di scendere in campo per la prima volta soltanto negli ultimi 5 minuti di-Cagliari del 21 novembre scorso. L’esordio dal primo minuto è arrivato nel seguente match di Champions League contro il Ferencvaros in cuiè stato schierato da Andreada centrale mancino nella difesa a 3 in fase offensiva, con il compito di allargarsi a terzino mancino in fase di non possesso. LEGGI ANCHE:-Dinamo Kiev, l'exploit di Chiesa: ipotesi tridente per il futuro Nella gara di ieri contro la Dinamo Kiev,è stato invece provato da esterno, nel 3-2-5 con cui lasi dispone in fase ...

