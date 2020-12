Io, una giudice popolare al Maxiprocesso: la storia vera (Di giovedì 3 dicembre 2020) La docufiction Io, una giudice popolare al Maxiprocesso, in onda oggi – 3 dicembre 2020 – su Rai 1, racconta una storia vera. Si tratta della ricostruzione e il racconto di un episodio fondamentale per la storia contemporanea d’Italia: il Maxiprocesso di Palermo è raccontato dall’inedito punto di vista di una giurata popolare. Maxiprocesso di Palermo è la denominazione che fu data, a livello giornalistico, a un processo penale celebrato a Palermo per crimini di mafia (Cosa nostra), tra cui omicidio, traffico di stupefacenti, estorsione, associazione mafiosa e altri. Il Maxiprocesso deve il proprio soprannome alle sue enormi proporzioni: in primo grado gli imputati erano 475 (poi scesi a 460 nel corso del processo), ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020) La docufiction Io, unaal, in onda oggi – 3 dicembre 2020 – su Rai 1, racconta una. Si tratta della ricostruzione e il racconto di un episodio fondamentale per lacontemporanea d’Italia: ildi Palermo è raccontato dall’inedito punto di vista di una giuratadi Palermo è la denominazione che fu data, a livello giornalistico, a un processo penale celebrato a Palermo per crimini di mafia (Cosa nostra), tra cui omicidio, traffico di stupefacenti, estorsione, associazione mafiosa e altri. Ildeve il proprio soprannome alle sue enormi proporzioni: in primo grado gli imputati erano 475 (poi scesi a 460 nel corso del processo), ...

