Inchiesta sul ponte Morandi, revocati i domiciliari a Castellucci. Ma la Procura apre un’altra indagine su di lui (Di giovedì 3 dicembre 2020) revocati gli arresti domiciliari a Giovanni Castellucci, ex aministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi) e Atlantia. Lo ha deciso il tribunale del Riesame nell’ambito dell’Inchiesta della Procura di Genova sulle barriere antirumore, portata avanti nel contesto più ampio delle indagini sul del crollo del ponte Morandi. Secondo l’accusa, si trattava di strutture difettose. Lo scorso 11 novembre le autorità giudiziarie avevano disposto le misure cautelari per l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti, frode in pubbliche forniture e inquinamento probatorio. L’ex Ad, in carica fino a gennaio 2019, è stato il primo indagato per il drammatico crollo dell’agosto 2018. Secondo la Procura e la Guardia di finanza, gli allora vertici di ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020)gli arrestia Giovanni, ex aministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi) e Atlantia. Lo ha deciso il tribunale del Riesame nell’ambito dell’delladi Genova sulle barriere antirumore, portata avanti nel contesto più ampio delle indagini sul del crollo del. Secondo l’accusa, si trattava di strutture difettose. Lo scorso 11 novembre le autorità giudiziarie avevano disposto le misure cautelari per l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti, frode in pubbliche forniture e inquinamento probatorio. L’ex Ad, in carica fino a gennaio 2019, è stato il primo indagato per il drammatico crollo dell’agosto 2018. Secondo lae la Guardia di finanza, gli allora vertici di ...

