I carabinieri hanno sorpreso 26 clienti

Conto salatissimo per 26 clienti che stavano mangiando di nascosto in un ristorante. Brescia, pranzo clandestino al ristorante: 7.280 euro di multa

Ventisei clienti sono stati beccati dai carabinieri a pranzare di nascosto in un ristorante, senza seguire tutte le norme anti-Covid. Per tutti i presenti è scattata immediatamente una multa di 280 ...

Maxi blitz nel Casertano: 6 arresti, smantellate decine di piazze di spaccio

Santa Maria Capua Vetere – Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere (CE) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa ...

Ventisei clienti sono stati beccati dai carabinieri a pranzare di nascosto in un ristorante, senza seguire tutte le norme anti-Covid. Per tutti i presenti è scattata immediatamente una multa di 280 ...