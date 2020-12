Hong Kong, Jimmy Lai arrestato con l’accusa di frode (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il magnate dei media, Jimmy Lai, è stato arrestato ad Hong Kong con l’accusa di frode: le autorità temevano potesse fuggire Jimmy Lai, magnate dei media ed attivista, è comparso in tribunale ad Hong Kong con l’accusa di frode. L’uomo, attualmente 73enne, è proprietario del tabloid Apple Daily e si è schierato a favore delle L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il magnate dei media,Lai, è statoadcondi: le autorità temevano potesse fuggireLai, magnate dei media ed attivista, è comparso in tribunale adcondi. L’uomo, attualmente 73enne, è proprietario del tabloid Apple Daily e si è schierato a favore delle L'articolo proviene da Inews.it.

