Governo: Bonomi, 'non abbiamo risposte su riforme, manca visione strategica' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi lamenta l'inesistenza di un dialogo con il Governo, soprattutto da quando si è aperta la "straordinaria opportunità del pnrr, per avviare un piano per la modernizzazione del Paese". Confindustria non sa ad esempio "in che termini la digitalizzazione sarà centrale nel piano", e così "come sarà operativo" il nuovo piano 4.0 o gli interventi sulla sostenibilità. "Se insistiamo sulla mancanza di visione strategica, sull'assenza di una politica economica - dice Bonomi - è perché non abbiamo risposte a questa domande e vogliamo discuterne". E ancora: "Sulla sostenibilità - afferma - è assolutamente necessario investire e qui possono essere messi in capo strumenti che agiscono su ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Il presidente di Confindustria Carlolamenta l'inesistenza di un dialogo con il, soprattutto da quando si è aperta la "straordinaria opportunità del pnrr, per avviare un piano per la modernizzazione del Paese". Confindustria non sa ad esempio "in che termini la digitalizzazione sarà centrale nel piano", e così "come sarà operativo" il nuovo piano 4.0 o gli interventi sulla sostenibilità. "Se insistiamo sullanza di, sull'assenza di una politica economica - dice- è perché nona questa domande e vogliamo discuterne". E ancora: "Sulla sostenibilità - afferma - è assolutamente necessario investire e qui possono essere messi in capo strumenti che agiscono su ...

matteosalvinimi : Complimenti all’imprenditore piacentino Guido Musetti, che investe e acquisisce Caffè Bonomi Spa. È l’Italia che lo… - TV7Benevento : Governo: Bonomi, 'non abbiamo risposte su riforme, manca visione strategica'... - TV7Benevento : Coronavirus: Bonomi, 'da Governo per imprese misure frammentarie e non risolutive'... - TV7Benevento : **Coronavirus: Bonomi, 'inaccettabile che Governo continui a non coinvolgere imprese'**... - alburnico : SALVINI MELONI FONTANA ZAIA TOTI CIRIO BONOMI-CONFINDUSTRIA GIORNALI LIBERO IL GIORNALE LA VERITÀ IL TEMPO DA VERI… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Bonomi Governo, Bonomi: c’è uno stato confusionale non decisionale, Paese non si fida Il Sole 24 ORE Governo: Bonomi, 'non abbiamo risposte su riforme, manca visione strategica'

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi lamenta l'inesistenza di un dialogo con il Governo, soprattutto da quando si ...

Coronavirus: Bonomi, 'da Governo per imprese misure frammentarie e non risolutive'

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - "Solo adesso il Governo si rende conto di dover indennizzare le imprese, e lo sta facendo con misure frammentarie, non compensative e non risolutive per la voragine che si ...

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi lamenta l'inesistenza di un dialogo con il Governo, soprattutto da quando si ...Milano, 3 dic. (Adnkronos) - "Solo adesso il Governo si rende conto di dover indennizzare le imprese, e lo sta facendo con misure frammentarie, non compensative e non risolutive per la voragine che si ...