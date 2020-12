Disabilità | Vassiliadis Ugl | “Il Governo non lasci indietro nessuno Diritto a lavoro e studio appartiene a tutti” 

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Ilale alloa tutti senza alcuna distinzione o esclusione. Mai come in questa fase bisogna promuovere l’uguaglianza e la garanzia dei diritti delle persone conpermettendo così di agevolare il loro prezioso contributo in ogni settore del nostro tessuto socio-economico”. Queste le parole di Costantinos, segretario provinciale dell’Ugl Avellino in occasione della Giornata Internazionale delle persone con. “L’emergenza sanitaria del momento – prosegue il sindacalista – ha sicuramente penalizzato le persone più deboli, quelle cone le loro famiglie rendendole ancora più vulnerabili. Si dia sostegno concreto ai nostri cittadini ...