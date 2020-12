Cus Avellino | ceduto il portiere Giuseppe Rizzo | arriva Santoro

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’ A.S.D. Cuscomunica di averle prestazioni sportive delalla A.S.D. Sandro Abate five soccer. La società ringraziaper l’impegno e la professionalità profusi in questi anni e gli augura le migliori fortune in campo umano e professionale. Tutto il Cus è ben lieto che un altro prodotto del suo vivaio possa calpestare parquet di serie A. Allo stesso tempo, questa società, rende noto di essersi assicurata le prestazioni sportive di. Classe 2003,dalla Sandro Abate, squadra con la quale ha militato tra le fila dell’U19 nazionale, ottenendo anche diverse convocazioni in massima ...