Covid, il problema non è il cenone ma il rischio (reale) di vivere una pandemia infinita (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nuovi casi, numero dei tamponi e morti – cioè il bollettino quotidiano della seconda ondata, condito dalle esternazioni serali e seriali dei virologi accasati nei rispettivi salotti televisivi e dalle immancabili dispute politiche con tanto di recriminazioni da parte delle opposizioni e degli amministratori locali nei confronti di qualsiasi iniziativa governativa – è diventato il copione mediatico esclusivo e martellante somministrato all’opinione pubblica. Quanto più si avvicinano il Natale e il nuovo Dpcm del 3 dicembre, con le misure che dovrebbero rimanere in vigore almeno fino all’Epifania, tanto più il perimetro delle priorità su cui accapigliarsi si sta restringendo al cenone, all’orario della messa, alle piste da sci, alla possibile corsa al “tampone natalizio” – tanto per togliersi il pensiero durante le feste, all’andamento dello shopping con aperture serali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nuovi casi, numero dei tamponi e morti – cioè il bollettino quotidiano della seconda ondata, condito dalle esternazioni serali e seriali dei virologi accasati nei rispettivi salotti televisivi e dalle immancabili dispute politiche con tanto di recriminazioni da parte delle opposizioni e degli amministratori locali nei confronti di qualsiasi iniziativa governativa – è diventato il copione mediatico esclusivo e martellante somministrato all’opinione pubblica. Quanto più si avvicinano il Natale e il nuovo Dpcm del 3 dicembre, con le misure che dovrebbero rimanere in vigore almeno fino all’Epifania, tanto più il perimetro delle priorità su cui accapigliarsi si sta restringendo al, all’orario della messa, alle piste da sci, alla possibile corsa al “tampone natalizio” – tanto per togliersi il pensiero durante le feste, all’andamento dello shopping con aperture serali ...

"Il Covid 19 - spiega l'assessore alla Salute ... e P (programmata), anche se con profonde differenze tra le aziende sanitarie". Per aggredire il problema in modo efficace, la Regione si muoverà su ...

La proposta del Pd a Solinas e Nieddu: “Tampone anti-Covid a tutti i sardi”

Screening di massa in tutta la Sardegna “in modo da permettere una più rapida ed efficace individuazione dei soggetti positivi al Covid-19 e, nel contempo, rallentare la diffusione del contagio”. Lo p ...

