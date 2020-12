Covid | 993 decessi da ieri | è il dato più alto da inizio pandemia

Leggi su dire

(Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – Sono 993 i decessi registrati da ieri in Italia, mai così tanti in ventiquattro ore da inizio pandemia. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Il 27 marzo scorso erano stati 919, il picco piu' alto della prima ondata.