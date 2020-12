Covid-19: Obama, Bush e Clinton si faranno vaccinare in pubblico (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gli ex presidenti Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton riceveranno pubblicamente e davanti alle televisioni una dose del vaccino contro il Covid-19 per dimostrare la sicurezza del trattamento e incoraggiare gli americani a farsi vaccinare. "Qualche settimana fa il presidente Bush mi ha chiesto di far sapere al dottor Fauci e alla dottoressa Birx che, quando sarà il momento giusto, vuole fare il possibile per incoraggiare i suoi concittadini a farsi vaccinare", ha dichiarato Freddy Ford, capo del personale dell'ex presidente, alla CNN. "Il presidente Bush si metterà in fila per la sua dose, e lo farà volentieri davanti alla telecamere"."Il presidente Clinton prenderà sicuramente un vaccino non appena sarà disponibile, sulla base ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gli ex presidenti Barack, George W.e Billriceveranno pubblicamente e davanti alle televisioni una dose del vaccino contro il-19 per dimostrare la sicurezza del trattamento e incoraggiare gli americani a farsi. "Qualche settimana fa il presidentemi ha chiesto di far sapere al dottor Fauci e alla dottoressa Birx che, quando sarà il momento giusto, vuole fare il possibile per incoraggiare i suoi concittadini a farsi", ha dichiarato Freddy Ford, capo del personale dell'ex presidente, alla CNN. "Il presidentesi metterà in fila per la sua dose, e lo farà volentieri davanti alla telecamere"."Il presidenteprenderà sicuramente un vaccino non appena sarà disponibile, sulla base ...

Agenzia_Ansa : #Covid: #Obama, #Bush e #Clinton si vaccineranno in tv I tre ex presidenti #Usa volontari per promuovere la campagn… - caroliarita : RT @TizianaFerrario: #Clinton #Bush #Obama si vaccineranno insieme in pubblico x dare l'esempio #Covid - raveragiuliano : RT @TizianaFerrario: #Clinton #Bush #Obama si vaccineranno insieme in pubblico x dare l'esempio #Covid - Mega_Fauna : RT @TizianaFerrario: #Clinton #Bush #Obama si vaccineranno insieme in pubblico x dare l'esempio #Covid - AndreD81 : RT @TizianaFerrario: #Clinton #Bush #Obama si vaccineranno insieme in pubblico x dare l'esempio #Covid -