“Conte a cena fuori nonostante il DPCM” | la smentita di Palazzo Chigi e dell’enoteca

Il caso della cena di Conte al ristorante ha infiammato le colonne di Dagospia che il 1° dicembre 2020 ha riportato un presunto scoop su una violazione al DPCM perpetrata dal suo primo firmatario, proprio il Presidente del Consiglio. La notizia è venuta fuori da un audio in cui una voce femminile riportava quando riferitole da un'amica. Il 31 ottobre Giuseppe Conte si sarebbe recato a cena in una nota enoteca di piazza Montecitorio. Insieme a lui la compagna Olivia Paladino e gli uomini della scorta. L'audio L'amica di cui parla la voce narrante risponderebbe al nome di Beatrice e avrebbe riferito, in poche parole, che alle 20:30 ha notato l'auto del premier Giuseppe Conte posteggiata nel parcheggio elettrico presso le colonnine che si trovano di fronte al locale. Insospettita sarebbe entrata nell'enoteca, di cui dice di conoscere ...

