Bristol, esplosione in un deposito nell'area industriale. "Un morto e due dispersi"

Una forte esplosione si è verificata oggi all'interno di un deposito dell'area industriale di Avonmouth, vicino a Bristol, in Gran Bretagna. Secondo quanto scrive Express, c'è una vittima e due persone risultano al momento disperse, come scrive su Twitter il giornalista Jawad Burhan. L'episodio si è verificato intorno alle 11.22. Bbc e altri media precisano che sul posto sono entrate in azione squadre dei vigili del fuoco, pattuglie di polizia e ambulanze. Al momento l'episodio, definito "serio", appare di natura accidentale. Mancano tuttavia dettagli ulteriori, anche se per ora non vi sono notizie di morti. firefighters,ambulance and police already here pic.twitter.com/8r6GCgb1oG — jawad burhan (@jawadburhan98) December 3, 2020

BRISTOL - Uno enorme scoppio, avvenuto in mattinata ad Avenmouth - non lontano da Bristol - ha letteralmente sconquassato uno stabilimento, e avrebbe causato un imprecisato numero di morti e feriti. A ...

