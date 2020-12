Anversa-Ludogorets 3-1: dominio dei padroni belgi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella quinta giornata di Europa League lo Stadio Bosuilstadion ha ospitato il match Anversa-Ludogorets. La squadra di casa belga ha così raggiunti 12 punti restando a capo del girone mentre il Ludogorets automaticamente fuori, resta a zero punti in fondo alla classifica. Anversa-Ludogorets, come si è svolta la partita? Primo tempo La partita inizia subito con grande intesa tra i giocatori dell’Anversa che al 3’ sprecano un’occasione d’oro: Gerkens raggiunge un cross in area e trova lo spazio per il tiro scagliando la palla larga oltre il palo. Il match continua con la squadra di casa che domina la partita e al 19’ Hongla segna il gol del vantaggio lasciando il portiere di stucco. La gara procede con l’Anversa che domina nettamente la gara contro gli ultimi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella quinta giornata di Europa League lo Stadio Bosuilstadion ha ospitato il match. La squadra di casa belga ha così raggiunti 12 punti restando a capo del girone mentre ilautomaticamente fuori, resta a zero punti in fondo alla classifica., come si è svolta la partita? Primo tempo La partita inizia subito con grande intesa tra i giocatori dell’che al 3’ sprecano un’occasione d’oro: Gerkens raggiunge un cross in area e trova lo spazio per il tiro scagliando la palla larga oltre il palo. Il match continua con la squadra di casa che domina la partita e al 19’ Hongla segna il gol del vantaggio lasciando il portiere di stucco. La gara procede con l’che domina nettamente la gara contro gli ultimi ...

