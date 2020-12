AMD RX 6900 XT | +13% su RX 6800 XT in benchmark OpenCL

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono trapelati alcunidella nuova top di gamma AMD RXXT che la pongono circa il 13% più in alto rispetto alla sorella minore AMD RXXT Mancano pochi giorni al lancio di AMD RXXT – anche non siamo molto fiduciosi dato che risoluta ad oggi ancora difficile trovare le AMD RXlanciata poco tempo fa – ed infatti sono trapelati nuovidella scheda video. La top di gamma basata su RDNA condivide la stessa GPU di AMD RXXT, ma in una versione più aggressiva e potente, con un numero maggiore di core. Il benhcmarkovviamente non dice molto sulle performance nei giochi in quanto si tratta di un framework pensato per testare le capacità di calcolo delle schede ...